Al Pacino e Noor Alfallah si sono lasciati: tre mesi fa sono diventati genitori di Roman

Negli ultimi mesi la storia d’amore tra Al Pacino e Noor Alfallah è stata una delle più chiacchierate. Nel corso delle ultime ore l’attore e la sua compagna sono tornati ad occupare le pagine dei giornali di cronaca rosa per la decisione di mettere la parole fine alla loro relazione tre mesi dopo la nascita del piccolo Roman. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Al Pacino e Noor Alfallah si sono lasciati. La storia d’amore nata tra l’attore e l’ex fidanzata di Mick Jagger ha fatto discutere soprattutto per la differenza di età. 29 anni lei, 83 lui, tre mesi fa l’attore e Noor Alfallah sono diventati genitori di Roman. Qualcosa però è andato storto e, stando a quanto rivelato dal magazine ‘TheBlast’, pare che Noor abbia presentato al tribunale di Los Angeles la documentazione per la custodia del figlio.

Al Pacino e Noor Alfallah si sono lasciati: lei ora chiede la custodia del figlio

A fornire ulteriori dettagli in merito alla separazione tra Al Pacino e Noor Alfallah è stato il magazine ‘TheBlast’. Stando a quanto rivelato dal noto giornale, pare che l’ex compagna di Mick Jagger abbia l’intenzione di tutelare al massimo suo figlio. Per questo motivo si è impegnata a presentare al tribunale di Los Angeles la documentazione per ottenere la custodia di suo figlio.

‘TheBlas’, inoltre, ha rivelato che la giovane è disposta ad accettare la custodia congiunta del bambino, in modo che sia lei sia il suo ex compagno possono prendere decisioni sul piccolo. Per quanto riguarda la cifra del mantenimento richiesta dalla 29enne, al momento non si hanno notizie a riguardo. Sempre a quanto rivelato dal magazine ‘TheBlast’, pare che Noor Alfallah abbia chiesto al divo di Hollywood di farsi carico di tutte le spese legali che comporta la separazione.