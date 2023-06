Nei giorni scorsi un portavoce di Al Pacino ha confermato al Daily Mail che il noto attore hollywoodiano e la sua giovane compagna Noor Alfallah sono diventati genitori. Il piccolo, quarto figlio figlio dell’attore premio Oscar, si chiama Roman.

Si tratta senza dubbio della notizia che ha infiammato maggiormente le riviste di gossip di tutto il mondo negli ultimi mesi. Stiamo parlando ovviamente della venuta al mondo del quarto figlio di Al Pacino, noto attore statunitense, che ha accolto il suo quarto figlio, all’età di 83 anni.

A confermare la notizia della nascita, nei giorni scorsi, è stato un portavoce dell’attore che al tabloid Daily Mail ha dichiarato:

Confermo che Al Pacino e Noor Alfallah hanno dato il benvenuto a un figlio, il cui nome è Roman Pacino.

Chi è Noor Alfallah

A donare questa gioia ad Al Pacino è stata appunto Noor Alfallah. La donna oggi ha 29 anni, è nata in Kuwait ma vive a Los Angeles fin da piccolina.

Il suo nome è noto sia nel mondo del cinema, è infatti una produttrice cinematografica e televisiva, sia in quello social, sui quali detiene un importante seguito.

Non è nuova nemmeno nel mondo del gossip, avendo essa avuto relazioni in passato con altre personalità di spicco dello show business. La più celebre è senza dubbio quella avuta con Mick Jagger, fondatore e storico front man dei Rolling Stones.

Al e Noor si sarebbero fidanzati circa un anno fa, ad aprile del 2022. Pochi mesi dopo, la notizia della gravidanza della 29enne.

I dubbi di Al Pacino sulla paternità

Se non fosse bastato il fattore età di Al Pacino, a rendere succulenta nel mondo del gossip la notizia della gravidanza della sua compagna, nel momento in cui la notizia stessa si è diffusa si è aggiunto anche un altro scoop.

Al, infatti, pare che fosse assolutamente convinto che, per via dell’età e di alcuni suoi problemi di salute, non fosse in grado di avere figli.

Per questo motivo, quando ha scoperto che Noor era incinta, si è mosso tramite i suoi legali difensori ed ha chiesto un test di paternità. Il test, neanche a dirlo, ha dimostrato inequivocabilmente che il bebè appartiene a Pacino.