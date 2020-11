View this post on Instagram

Ragazzi tagliamo corto , se @francesco_oppini_82 ha fatto realmente battute ( venute male ) e ha offeso 2 signore anche solo , per il gusto becero della battuta conviviale , (non importa quale fosse il contesto ), i toni scherzosi ecc , sono frasi che non si dicono e offendono le donne in generale , toccano sensibilità e temi troppo delicati su cui non ci si deve permettere mai di scherzare . L’utiizzo di certe parole e’ importante , vanno pesate , soprattutto di questi tempi così violenti e pieni di odio soprattutto verso le donne . ( E io ne so qualcosa ) Deve chiedere scusa . Senza tante giustificazioni che ce ne siano state o no e’ totalmente irrilevante . Si deve chiede sempre scusa se si offende la sensibilità di qualcuno e una categoria di persone troppo spesso vessate . Il contesto e il tono scherzoso non sono alibi sufficienti , soprattutto se siamo presi ad espempio , parliamo in televisione , a tanta gente , anche se in condizioni particormante difficili , passa comunque un messaggio troppo importante.