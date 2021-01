Alba Parietti contro un fan: “Grandissimo cafone”

Alba Parietti, nell’ultimo periodo, sta affrontando una lunga serie di polemiche e rumors. Da quando Francesco Oppini, suo figlio, ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip, Alba si è improvvisata commentatrice del programma, diventando, a volte, un po’ troppo puntigliosa. Di recente, ad esempio, Dayane Mello è finita nel mirino della showgirl (e del pubblico) per i suoi commenti privi di tatto sul fisico di alcuni concorrenti.

La Parietti non ha affatto apprezzato queste parole. In questi tempi in cui fenomeni come il body shaming sono all’ordine del giorno, Alba si è scagliata duramente contro la corrente e le sue affermazioni. In tantissimi avevano invocato l’eliminazione della modella brasiliana, ma, come spesso è avvenuto nel programma, la redazione non è intervenuta.

Alba però è sempre stata incline alle bufere, specie sui social, in cui risponde faccia a faccia a chiunque la offenda. La Parietti infatti è molto attiva sui social, e condivide spesso suoi selfie e momenti della sua vita.

I suoi post sono sempre carichi di commenti alcuni positivi altri… meno. Infatti, oltre a milioni di fans, ha anche diversi detrattori. Mentre molti vip ignorano i commenti degli hater, Alba invece li affronta a muso duro. Ne è un esempio quello che è accaduto sotto al suo ultimo post. Nella foto si vedono Alba Parietti e Vasco Rossi.

Tra i commenti, ce n’è uno di un profilo probabilmente falso, in cui l’hater prende le parti di Maria Teresa Ruta, e scrive: “Superficiale, come sempre del resto”. Ma Alba è sempre sul piede di guerra, e risponde a tono alle accuse: “Grandissimo cafone, questi toni li riservi a tua sorella”. A quanto pare, a differenza di molti utenti del web, Alba ci mette la faccia e risponde per le rime.