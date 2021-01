Maria Teresa Ruta, avete mai visto la sua casa? Arredata in stile medievale, non potete immaginare cosa c’è all’interno

Maria Teresa Ruta vive in un piccolo castello arredato in stile medievale, a Luino insieme al marito Roberto

Maria Teresa Ruta attualmente è una concorrente del Grande Fratello Vip 5. Showgirl, conduttrice e giornalista di grande spessore, Maria Teresa è nata a Torino ed è cresciuta nel capoluogo piemontese. Ha lavorato come fotomodella e negli anni ’80 si è affermata come valletta in diversi programmi Rai. Ha sposato Amedeo Goria, dal quale ha avuto due figli Gianamedeo e Guenda. Ha vissuto per alcuni anni a Roma, ma poi è tornata nella città natale. In realtà, la nota conduttrice adesso concorrente del reality di Mediaset, ha deciso di andare a vivere in una città molto vicina al luogo dei suoi natali. Maria Teresa Ruta vive a Luino, una città molto bella che si affaccia ad oriente proprio sul Lago Maggiore dove la showgirl ha un piccolo castello. A proposito avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Maria Teresa Ruta

La showgirl vive in appartamento arredato in perfetto stile medievale. Non manca un tocco eccentrico che riprende molto il carattere della stessa Maria Teresa. Il pavimento è realizzato in cotto, proprio come si usava una volta.

Le stanze sono ricche di arredi tutto sommato moderni e predominano colori chiari che fanno da contrasto con il mobili. Nella zona living è presente un camino e due librerie non molto grandi, entrambe stracolme di libri. Sulle pareti, diversi acquerelli ed una grande specchiera a parete che conferisce maggiore spazio all’ambiente.

A colpire l’attenzione sono i tanti soprammobili, alcuni di questi molto particolari come un dinosauro giocattolo, una squadra di matrioske ed una nave blu di pezza. A non passare inosservati sono due pezzi d’arredo che ci riportano direttamente nel Medioevo.

Al loro fianco si trovano due armature e sopra, invece, un lampadario di cristallo. In questa casa Maria Teresa Ruta vive insieme al suo attuale marito, Roberto Zappulla che ha sposato nel 2015.

