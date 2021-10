La querelle tra Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli va avanti dal 2017, le due sono finite in tribunale dopo che l’opinionista di Ballando con le Stelle ha accusato la mamma di Francesco Oppini per diffamazione.

Le liti avvennero proprio durante la partecipazione di Alba Parietti a Ballando con le stelle, ora dopo 4 anni è arrivata la sentenza definitiva e la donna è stata assolta.

Ora a tornare a parlare della vicenda è stata proprio la donna che ha tirato un sospiro di sollievo ed è almeno serena per aver chiuso tutti i suoi guai giudiziari.

Mi auguro che almeno sul piano penale questa vicenda finisca qui. Mi sono rapportata con le aule di tribunale solo per fatti di estrema gravità, anche per il rispetto che ho dello Stato e della giustizia italiana che deve occuparsi di cose molto più gravi e sicuramente più serie. Solo in quelle circostanze ho dovuto frequentare le aule di tribunale, perché se ricevo una multa, ho un contenzioso o litigo con qualcuno seriamente, vado in sbattimento e nella vita amo lasciare correre perché mi fa sentire meglio. Dimentico, vivo e lascio vivere.