Alba Parietti e Alvise Rigo innamorati? La verità della showgirl

In questi giorni Alba Parietti si è ritrovata al centro del gossip. Sono molte le voci secondo cui la showgirl abbia iniziato una relazione con il rugbista Alvise Rigo. Proprio perché i giornali di cronaca rosa le hanno dedicato ampio spazio, Alba Parietti ha deciso di dire la sua a riguardo.

Secondo alcune voci Alba Parietti avrebbe iniziato una storia d’amore con il rugbista e concorrente di Ballando con le Stelle Alvise Rigo. Dal momento che le ultime indiscrezioni l’hanno messa al centro del gossip, la showgirl ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione, svelando dunque la sua verità.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

E, continuando, la showgirl ha dichiarato:

Che comunque domani sarà me da Mara Venier a Domenica In non per dichiarare il suo amore , ma per sfidarmi al musichiere, torneo di ritorno.