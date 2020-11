Nonostante la fine della loro relazione, Alba Parietti non ha mai fatto mistero del suo debole per Franco Oppini, suo ex marito. È la stessa showgirl a raccontare che il suo trasporto per lui risale addirittura a quando lo vedeva in televisione insieme ai Gatti di Via Merulana.

Negli anni 80, Alba decise di andare a teatro per poterlo finalmente incontrare. È proprio in quel momento che c’è stato il colpo di fulmine. Eppure dopo un matrimonio costellato da tanto amore e la nascita di Francesco Oppini loro unico figlio, i due si sono lasciati.

Cosa è successo di tanto grave da prendere la decisione di porre fine al matrimonio? Quando Francesco Oppini era appena un adolescente, Alba e Franco decisero di terminare il loro matrimonio. Quali soni i motivi? In primis, la rottura è stata dovuta alla differenza di età tra i due, che li portava ad avere stili di vita molto diversi. È da dire, però, che nonostante la fine legalizzata del loro rapporto coniugale, i due sono rimasti in splendidi rapporti.

Infatti, spesso Alba e Franco calcano gli stessi palchi e fanno spettacoli insieme. Proprio durante una di queste rappresentazioni, Alba e Franco hanno dovuto scambiarsi un bacio. A quanto pare, però, questo non ha destato la gelosia dell’attuale moglie di Oppini, l’astrologa Ada Alberti. Anzi, la donna sembra nutrire molta fiducia nei confronti del marito.

Durante il GF Vip, Alba Parietti è più volte intervenuta nel programma, in particolare nel corso della prima puntata. La donna ha voluto dare l’in bocca al lupo per il reality a suo figlio, tramite una telefonata.

Una scelta singolare, dato che Francesco Oppini, con questa esperienza, avrebbe voluto finalmente uscire dall’ombra del nome della madre, smettendo di essere “figlio di”. Certo è che il rapporto tra loro è strettissimo. È lo stesso Francesco a spiegare che, finita l’esperienza nella casa del GF Vip, cercherà di dedicare più tempo a sua madre.