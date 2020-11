La casa del GF Vip è, ancora una volta, scossa da forti liti. Stavolta i protagonisti dello scontro sono Francesco Oppini, Dayane Mello e Tommaso Zorzi. Ieri, per l’ennesima volta, è scoccato un bacio chiacchieratissimo tra due concorrenti, durante una festa. I due coinquilini in questione sono, di nuovo, Zorzi e Oppini. Già a partire da questi episodi, erano molti quelli che avevano messo in dubbio la sessualità di Oppini.

A dare conferma a questi sospetti è stato Oppini stesso, provocato dai discorsi fatti da Dayane. La ragazza ha iniziato dicendo: “Francesco dice da giorni che vuole baciare con la lingua Tommaso; credo che io che bacio Rosalinda ho risvegliato la libido di questo ragazzo che quindi si è aperto a queste cose. Secondo me lui uscirà di qua con dubbi grossi sul suo orientamento. Sei sicuro che non ti piacciono gli uomini? Se non è così dimmelo. Se dici che vuoi limonare Tommaso fallo e non ti reprimere”.

Oppini non ha aspettato a replicare, e subito ha risposto a tono: “Io però sono fidanzato, assumiti la responsabilità di quello che dici. Hai detto cose pesanti. Hai detto che io sono confuso sul mio orientamento. Io con Tommy scherzo e siamo molto complici senza malizia, ma sono impegnato e non puoi permetterti di dire certe cose“.

Ovviamente Zorzi, presente mentre Oppini pronunciava queste parole, non ha per niente apprezzato quanto detto dal suo amico. Anzi, Tommaso crede che nel discorso di Dayane non ci sia nulla di sbagliato o tantomeno che giustifichi la rabbia di Oppini.

“Ma cosa ha detto di così grave? Quali responsabilità si deve assumere? In che senso? Non vedo il suo discorso come così esagerato o cattivo da arrabbiarsi. A me se mi danno dell’etero non mi arrabbio” dice Tommaso. Dopo poco i due ragazzi hanno avuto modo di parlare e spiegarsi.

Mentre Zorzi spiegava il suo punto di vista sulla vicenda in tutte le sue sfaccettature, Oppini invece continuava a scagliarsi contro la Mello. Ecco quanto detto da Francesco:

“Io non ci sono rimasto male, mica mi arrabbio se dicono che sono gay. Però alla quinta volta che lo dici hai rotto il cavolo. A questo punto nemmeno voglio chiarirci. Poi comunque lei e Rosalinda sono ancora più affettuose tra di loro e io mica dico che sono omosessuali. Detto questo io non smetterò adesso di essere affettuoso con Tommy. Però mi spiace davvero che loro tra donne lo fanno e passa che può essere amicizia tra ragazze e noi lo facciamo e allora io forse non sono etero”.

Tommaso, invece, spiega di essersi sentito punto nel vivo non dalla risposta data alla Mello, ma dal fatto che Oppini fosse caduto nelle provocazioni della modella. Zorzi, infatti, è consapevole del fatto che spesso, all’interno della casa del GF Vip, la Mello crea siparietti e situazioni ambigue.

L’influencer vuole essere sicuro che la loro amicizia non venga fraintesa dentro e fuori dal GF Vip: “Non voglio che passi che se mi avvicino a te è perché ho un altro interesse. Io ti sono amico e ti voglio bene, non strumentalizzo e non ho altri scopi”. In tutto ciò una cosa è chiara: alla diretta domanda di Dayane Mello sulla sua sessualità, Oppini ha risposto in modo estremamente vago. Al web questo dettaglio non è affatto sfuggito, e le ipotesi sono ormai tantissime.