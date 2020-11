Alba Parietti è stata ospite della trasmissione di Verissimo di Silvia Toffanin in onda su canale 5 tutti i sabati. Si sono toccati vari argomenti, tra cui si è parato del GF VIP e la partecipazione di suo figlio Francesco Oppini al reality.

Alba per tale motivo è sempre molto presente sui social, pronta a dare la sua opinione. Le vicende della casa la appassionano molto, e si può affermare, che ormai la mamma di Oppini, ha imparato a conoscere tutte le varie sfumature caratteriali di ogni singolo partecipante.

Alba oggi vuole parlare di Pierpaolo Pretelli e della crisi di pianto che il ragazzo ha avuto subito dopo la puntata. L’ex velino, dopo aver discusso con Andrea Zelletta, non ha retto il confronto, facendosi prendere letteralmente da una crisi di panico. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Pierpaolo durante la diretta sceglie di salvare la Contessa Patrizia De Blanck. Così facendo però, manda in automatico il suo caro amico Zelletta alle nomination. Quest’ultimo, deluso dalla scelta di Pierpaolo, esprime il suo disappunto con l’amico.

Questa discussione ha gettato l’ex velino nella disperazione, tanto da farsi prendere una crisi di panico. Alba Parietti immancabile, vuole dire la sua e lancia un appello ai follower: “Sono qua perché voglio fare un appello: salvate Zelletta e vi dico anche il perché”.

Prosegue e aggiunge: “La cosa mi ha toccato e commosso molto. Pierpaolo è un ragazzo educato e ha visto la Contessa in difficoltà, per questo ha pensato di fare un gesto da signore sacrificando il suo amico. Pretelli si è sentito in colpa, lui ha avuto una crisi di panico vera, dettata dalla disperazione”.

Durante la notte i malumori nella casa si sono placati, soprattutto grazie ad Andrea Zelletta, che con fare molto pacato e cordiale ha calmato il suo amico.