Alba Parietti ha una nuova fiamma, avrebbe già conosciuto il figlio: di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Alba Parietti che ha lasciato il mondo del web senza parole. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che il celebre personaggio televisivo abbia una nuova fiamma. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Alba Parietti non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre showgirl è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune immagini sul web che la ritraggono con il suo nuovo fidanzato.

Ad immortalare Alba Parietti in dolce compagnia di un uomo è stato il settimanale “Chi“. La rivista condotta da Alfonso Signorini ha avvistato la coppia fare una passeggiata per le vie di Milano e scambiandosi affettuosi baci. Non è tutto. Sembra che siano state già fatte le presentazioni tra il nuovo fidanzato della showgirl e Francesco Oppini.

Fabio: chi è il nuovo fidanzato di Alba Parietti

Il nuovo fidanzato della Parietti si chiama Fabio ed è distante dal mondo dello spettacolo. Nonostante l’uomo sia residente a Roma, non ci pensa due volte a recarsi a Milano per stare con la sua nuova compagna. Fabio esercita la professione di imprenditore ed ha una carriera alle spalle ricca di successi e soddisfazioni. Attualmente non è ancora giunta nessuna smentita o conferma circa il loro flirt da parte dei diretti interessati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Per tanto la coppia preferisce vivere la loro frequentazione lontano dalla luce dei riflettori. Nonostante la nota showgirl abbia presentato la sua presunta fiamma ai suoi conoscenti solo in qualità di amico, le immagini che circolano sul web eliminano ogni ombra di dubbio sulla loro relazione.