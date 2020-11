Alba Parietti viene in soccorso del figlio Francesco in crisi nella casa

Dopo la comunicazione del Grande Fratello Vip del prolungamento del programma fino a febbraio, alcuni concorrenti sono crollati emotivamente temendo di non riuscire a resistere per altri due mesi nella casa. Uno dei più colpiti è stato Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha passato dei giorni davvero pesanti, e ancora oggi non è sicuro di riuscire a continuare.

Fonte: Mediaset

Francesco Oppini si è aperto con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi e ha parlato delle sue insicurezze e delle sue paure legate al fatto di non poter sentire le persone che ama. Insomma la decisione del Grande Fratello di prolungare il programma ha lanciato nello sconforto Francesco e mamma Alba è subito corsa a difenderlo con un lungo posto su Instagram.

Alba Parietti: il messaggio per suo figlio in crisi

“Grazie a tutti voi che amate Francesco, è una persona fatta di carne come tutti , con un cuore , con le sue angosce, le sue fragilità i suoi fantasmi. Ha bisogno di prendere una decisione difficile. E’ molto provato e stanco. Io ringrazio le persone che lo hanno capito e apprezzato e questo vorrà dire amare le sue scelte .Voler bene a qualcuno vuol dire volere la sua felicità. Mi fa una grande tenerezza e non posso fare nulla per aiutarlo”.

E ancora:

“Deve decidere da solo . Ha 38 anni ma vederlo così mi fa male , così come mi fa male leggere commenti cattivi o richieste impossibili da realizzare perché comunque è una decisione personale in cui non possiamo interferire. Ne approfitto per abbracciare tutte le persone che in questo momento ci hanno sostenuto nonostante stiamo vivendo come tutti un momento doloroso e difficile”.

Queste le parole di mamma Alba Parietti nei confronti del figlio. Come si legge Francesco è uno dei personaggi più amati nella casa e fuori. Un suo addio sarebbe davvero un peccato per il percorso che ha fatto. Lo sa bene Francesco e per questo è in difficoltà.