Francesco Oppini, dentro la casa del GF Vip, ha fatto delle rivelazioni su Cristina Tomasini, la sua fidanzata, su questioni che però probabilmente dovevano rimanere private. La nuova puntata del Grande Fratello vip è andata in onda ieri sera, e Francesco è uno dei concorrenti di punta. Il successo di questa edizione è innegabile, e il pubblico adora Oppini, anche grazie alla sua profonda amicizia speciale con l’influencer Tommaso Zorzi.

La puntata di lunedì ha portato vari dissapori e molte tensioni nella casa, per via dell’annuncio di Signorini agli inquilini. Il reality verrà prolungato fino a febbraio. Questa informazione ha gettato tutti nel panico e nella confusione, e la domanda è diventata una sola: restare o non restare?

Tra i concorrenti più indecisi su questi dubbio amletico c’è proprio Oppini, che ha addirittura spiegato che probabilmente non avrebbe mai accettato di partecipare al GF se avesse saputo la vera durata del programma. Il figlio della Parietti, chiacchierando con i suoi compagni d’avventura, ha rivelato di avere vari progetti da portare a termine, sia in ambito lavorativo che privato.

Francesco Oppini: un’indiscrezione che doveva rimanere privata

Parte delle sue preoccupazioni riguardano anche la sua fidanzata Cristina Tomasini, di cui sente la forte mancanza. Al riguardi, ieri Oppini ha fatto una rivelazione di un certo rilievo svelando un segreto importante. Una dichiarazione, che riguarda un’indiscrezione che forse doveva rimanere privata. Oppini, racconta di aver ricevuto più volte un’offerta televisiva che includeva anche la sua fidanzata.

Francesco Oppini per ben due volte, sarebbe stato contattato dalla produzione di Temptation Island, per diventarne concorrente. Ovviamente, il rifiuto a tale offerta era prevedibile, soprattutto sapendo che Cristina, la sua fidanzata, è una donna molto riservata. Non rimane che capire se Oppini proseguirà il suo percorso nella casa o terminerà in anticipo la sua esperienza. Tommaso Zorzi non nasconde la sua preoccupazione al riguardo.