Conosco le dinamiche della delazione e di chi ha una certa esperienza nel mettere zizzania , la tecnica del “ dividi et impera”. E’ lo show.Ho visto il modo in cui e’ stata montata la clip , il metodo appunto e’ usare una frase , decontestualizzarla e costruire ad arte uno sputtanamento. Segue insulto dell’”opinionista “ senza freni ne sensibilità. Segue accanimento social. Vorrei dare il mio parere non da madre ma da spettatrice. @francesco_oppini_82 ha moltissimi difetti e’ permaloso , testardo , ma ha una particolarità dice tutto in faccia e bisogna essere analfabeti funzionali per dare alle sue parole altri sensi. Si espone troppo , da troppi consigli agli altri per generosità che viene scambiata per strategia e non ha mai costruito la sua vita sui social ma nella realtà della sua educazione e dei suoi affetti. Tommaso e’ molto intelligente, estremamente sensibile ma non e’ abbastanza strutturato per distinguere , per capire al volo chi ha davanti . Nel senso che temo sia soggetto per fragilità a dare più credito a chi lo lusinga che alle persone che considera al suo pari. Ha paura delle delusioni così tanto fino a volerle causare .Il boia dei suoi sentimenti. Ma credo che in modo istintivo abbia capito chi e’ Francy e lo ami e lo odi per questo. Io credo sia dispiaciuto di averlo nominato perché @francesco_oppini_82 non lo meritava e tra l’altro , capisce la sua fragilità non gliene fa una colpa. Non dico questo perché voglio che si salvi @francesco_oppini_82 , ma perché Questa avventura ha un valore se le persone possono mostrare il meglio e peggio del loro carattere reale . Costruire l’immagine di “ viscido “ a Francesco oltre che irreale e francamente offensivo e falso , non farà bene a nessuno . @tommasozorzi ha bisogno di confrontarsi con qualcuno che lo aiuti a crescere , perché si e’ un fenomeno del web , lo sara anche della tv , ma si sente la sua grande fragilità e solitudine. @francesco_oppini_82 ha costruito nella casa rapporti umani , sani con i suoi amici , non e’ il leader e’ un amico e come fa nella vita da consigli , per essere utile. Fuori da li , ha sempre avuto amici veri , interessi passioni rapporti umani leali .