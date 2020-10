Nel corso della diretta del GF Vip Antonella Elia si scaglia contro Francesco, Oppini il figlio di Alba Parietti. L’opinionista definisce il ragazzo come: “Uno stratega”. Un atteggiamento che non è di certo piaciuto a mamma Alba, sempre pronta a difendere suo figlio Oppini.

Vengono mandati in onda dei filmati in cui si vede Francesco fare dei ragionatamente sulla strategia del programma. In tal senso, interviene Antonella Elia e commenta il video dicendo: “Sei un calcolatore, pianifichi tutto, ma non sei furbo perché ti fai beccare. Lasciami dire che sei anche un viscido“. Affermazioni che non sono passate inosservate. Alba Parietti interviene dal suo profilo Instagram per dare sfogo alla sua rabbia.

“Ci sono limiti alle offese. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni. Viscido significa schifoso. Il commento di Antonella Elia, a mio avviso, era schifoso e totalmente fuori luogo. Che orrore”, questa la prima parte del post della Parietti.

Poi la donna prosegue e spiega: “Etimologicamente viscido significa schifoso un verme ecc . La ‘signora’ Elia forse non conosce il significato di ciò che dice , ma io si. Sono fiera dell’educazione e del controllo di Francesco, ma se questo gioco permette anche le offese così violente e volgari da parte degli opinionisti spero che mio figlio torni alla sua vita vera , fatta di persona che lo conoscono e lo apprezzano per la persona per bene e leale che è“.

Alba Parietti è veramente amareggiata, ma ciò che l’ha ferita di più sono state le offese rivolte a suo figlio, più che il contenuto della conversazione. A tal proposito la mamma di Oppini conclude con: “La dignità non ha prezzo e questi aggettivi sono inaccettabili, detto da un’opinionista a una persona che non ha offeso nessuno, perché insegnano odio, stupidità e violenza verbale alla quale un signore come Francesco non può e non deve rispondere, Sono molto amareggiata“.

Insomma, uno scontro che pare non sia affatto concluso. Sicuramente ci sarà un chiarimento e nuovi risvolti.