Alba Parietti racconta il dramma di Francesco Oppini: momento commovente

Alba Parietti, si sa, è difficile metterla da parte. Il primo a confessare il rapporto con la mamma è proprio Francesco Oppini, per il ragazzo non è sempre stato facile crescere con un nome così importante alle spalle.

Proprio nella casa del Grande Fratello VIP è venuto a galla il carattere dolce e premuroso di Francesco Oppini: il giovane, dobbiamo proprio dirlo, ha conquistato il pubblico anche per il modo con il quale ha gestito la sua importante famiglia.

Oggi però, Alba Parietti ha deciso di parlare di nuovo del figlio. Questa volta però, il pensiero della mamma è stato dolcissimo e anche commovente. La donna ha raccontato che dietro a tanta forza e simpatia, si nasconde un dolore immane.

La soubrette fa riferimento a quel terribile episodio: la morte della fidanzata del ragazzo. Nella casa di Cinecittà, il gieffino ne aveva parlato perché proprio il 17 ottobre ricadeva l’anniversario di quel terribile incidente. Ora, la mamma spiega:

Abbiamo superato momenti veramente difficili, come la morte della sua fidanzata Luana, nel 2006: abbiamo rielaborato insieme la rabbia e l’accettazione di un dramma così forte per un ragazzo di appena 24 anni. Non è stato facile quel periodo. Devo dire che è l’unico uomo che mi gestisce nella mia complessità di donna e di mamma. Il nostro rapporto si è evoluto e oggi siamo complici. Oggi abbiamo piena fiducia l’uno dell’altra.