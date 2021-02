Andrea Zelletta una furia minaccia di abbandonare il Gf Vip

Notte tormentata al Grande Fratello Vip dopo la puntata andata in onda venerdì scorso. Andrea Zelletta ha avuto un vero e proprio crollo emotivo dopo lo scontro con Maria Teresa Ruta a causa della nomination e ha minacciato di abbandonare la casa.

Fonte: Mediaset

“Non ho più energia, basta, arrivo all’8 e poi basta, voglio stare con la mia fidanzata, sono esausto, senza energie, non ho più voglia di queste robe della nomination, adesso Maria Teresa si è offesa perché l’ho nominata, ma siamo rimasti in 11 e le ho dato una motivazione: se le sta bene, bene, altrimenti la prossima volta mi nomina” – lo sfogo di Zelletta.

Poi è andato in giardino e ripensando alla mancata finale conquistata è scoppiato in lacrime:

“Dopo 5 mesi, mi serviva una carica e non l’ho avuta. Sono felice per Pierpaolo però…Fuori ho incontrato Alba mi ha detto tante cose belle, mi ha detto che Francesco non vede l’ora di vedermi. Hai capito? Alba Parietti a me!”.

A quel punto Maria Teresa Ruta si è avvicinata a lui per cercare di rasserenare gli animi ma in realtà era ancora molto arrabbiata per la nomination ricevuta: “Non mi sta bene il motivo, potevi dire che andavi per esclusione” – dice.

E Andrea Zelletta replica: “Ma perché? Io ho detto la verità, siamo in pochi, ma la mia stima per te resta immutata. Non mi rinfacciare che mi hai dato consigli, sono settimane che non parliamo”. A quel punto la Ruta quasi offesa si è alzata di scatto e se n’è andata via dicendo: “Io lo sapevo che andavo in nomination perché io vi leggo dentro, cosa che voi non fate! Ho chiesto il vestito per festeggiare le 20 nomination, pensa un po’!”.

“La stimo, ma lei tiene sempre un piede in due scarpe. Non ne posso più di queste cose, voglio andar via, avevo bisogno di una carica che non è arrivata” – continua ancora Zelletta.