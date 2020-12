Alba Parietti rompe il silenzio su Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “Schiaffo all’omofobia”

Al Grande Fratello Vip possono nascere anche degli amori. Il problema è quando non sono corrisposti o non possono esserli. È quello che è successo a Tommaso Zorzi che ha confessato di essersi innamorato di Francesco Oppini.

Il ragazzo ha confessato i suoi sentimenti alle sue più care amiche e a Cristiano Malgioglio non appena Oppini è uscito dalla casa. Tra le preoccupazioni di Tommaso però ce ne era principalmente una:

“Cosa penserà Alba Parietti di questa storia?”. Il giovane temeva una reazione negativa da parte della mamma dell’ex gieffino. La donna, invece, con grande stile, ha dato una lezione a tutti.

Con un lungo post, Alba Parietti ha veramente dato una lezione preziosa a tutti. E ha spiegato:

Qualcuno mi ha detto che questa storia di grande amicizia è un importante esempio perché è uno schiaffo in faccia a pregiudizi e omofobia. Per me l’amicizia tra due persone intensa e così profonda senza limiti di orientamento sessuale, colore, nazionalità, forma , religione è semplicemente normalità. La normalità con cui si accettano le differenze come una logica conseguenza dell’evoluzione propria e del mondo che deve cambiare e regalarsi nuove opportunità.