Francesco Oppini incontra Tommaso Zorzi dopo la dichiarazione d’amore: ecco com’è andata

Durante la diretta del Grande Fratello Vip del 7 dicembre non sono mancati i colpi di scena. Ancora una volta i protagonisti sono stati Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. La coppia di amici si è rivista a meno di una settimana dell’abbandono del concorrente della casa.

Era senz’altro il momento più atteso della serata in quanto Tommaso Zorzi si è lasciato scappare le sue emozioni. Il giovane influencer, non appena Francesco Oppini ha abbandonato la casa, ha confessato di essersi innamorato di lui.

Una situazione purtroppo delicata in quanto Oppini, oltre ad essere eterosessuale è anche fidanzato. La presa di consapevolezza di Tommaso Zorzi l’ha fatto vivere in uno stato perenne d’ansia, il giovane pensava di aver ferito uno dei suoi più cari amici, ma così non è stato. L’incontro tra i due è stato emozionante.

Il figlio di Alba Parietti è rientrato nella casa solo per dire all’amico di stare tranquillo e lo ha ricoperto di bellissime parole che dovrebbero servire da lezione a tutti:

Tu per me sei una persona importante. Tira dritto nel gioco e non mollare, perché io sono ancora qua e lo sono sempre anche quando non sono fisicamente qui in settimana. Non c’è niente di cui preoccuparsi, non avere paura di nulla, io sono fuori e ti aspetto a prescindere. […]