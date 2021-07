All’interno della casa del GF Vip Tommaso Zorzi e Francesco Oppini avevano stretto un legame particolarmente intimo. Molti tra i fans del reality, iniziavano addirittura a parlare di amicizia speciale e, anche mamma Alba Parietti, sembrava essere contenta di questo legame. Col passare del tempo, però, questa amicizia si è andata affievolendo, soprattutto quando l’esperienza nella casa più spiata dagli italiani, è giunta al termine.

Dopo qualche periodo di silenzio, ora pare che tra Tommaso e Francesco sia in corso una lite a tutti gli effetti. A prova di questo, ieri sera il vincitore del reality show di Alfonso Signorini, ha pubblicato su Twitter un post chiaramente riferito a Oppini e tutt’altro che amichevole. Ovviamente, conoscendo il temperamento della mamma di Francesco, tutti gli utenti di Twitter, aspettavano trepidanti l’intervento di Alba Parietti.

La showgirl, forse, inizialmente ha tentato di rimanere in silenzio, ma non è riuscita a mantenere questo status per più di 24 ore. Infatti, dopo un giorno, i fans sono stati finalmente accontentati e Alba si è fatta sentire. Ecco le parole della madre di Francesco Oppini: “Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate, significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani”.

E ancora: “Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico, significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco”.

Ovviamente, a questo sfogo sono seguite le reazioni dei followers: “L’intervento di Alba si sapeva, è così su ogni questione se si tratta del figlio peggio ancora. Sicuro ha sbagliato a intervenire e scrivere quelle cose, ma non penso che F. volesse l’intervento di sua madre. Non facciamo polemiche poi ci lamentiamo se i giornali scrivono”.