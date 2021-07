Francesco Oppini, la verità sulla crisi con Tommaso Zorzi

Non solo grandi amori, ma all’interno della casa del Grande Fratello sono nate moltissime amicizie. Come quella tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del reality. Dopo aver concluso l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, i due hanno continuato a frequentarsi anche al di fuori del reality. In questo ore il figlio di Alba Parietti ha messo a tacere alcuni voci riguardo una presunta crisi dell’amicizia tra i due ex gieffini.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi aveva dichiarato di essersi invaghito di Francesco Oppini. Il commentatore sportivo, però, prova nei confronti dell’influencer un profondo sentimento di amicizia. In queste ore il figlio di Alba Parietti è tornato a parlare del rapporto con Tommaso Zorzi, smentendo alcune voci.

La crisi dell’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è uno degli argomenti più chiacchierati di queste ultime settimane. Pare che qualcuno abbia parlato di una crisi tra i due ex gieffini tanto da scatenare un vero e proprio gossip. A rivelare la verità a riguardo è stato lo stesso Francesco Oppini che su Instagram ha messo a tacere tutte le voci in circolazione.

Durante una chiacchierata virtuale con i fan, alla domanda di un utente su quali fossero gli attuali rapporti con Tommaso Zorzi, il figlio di Alba Parietti ha risposto:

La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi.

Tempo fa era stato lo stesso Tommaso Zorzi a chiarirei dettagli sul rapporto con Francesco Oppini. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi scoccia dove parlare di questa roba.

Niente crisi, dunque, tra i due ex gieffini che sono più uniti e complici che mai.

