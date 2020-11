Da qualche tempo Alba Parietti è spesso ospite fissa nei programmi di Barbara D’Urso. La troviamo in trasmissione per commentare il percorso di suo figlio Francesco Oppini nel GF Vip, ma anche nel ruolo di opinionista per argomenti di attualità.

Eppure in passato sembrava che la Parietti non avesse così tanta stima per la D’Urso e i suoi programmi. Con termini decisamente dirompenti e poco cordiali, aveva accusato la conduttrice di: “Calpestare la dignità delle persone”. Ovviamente, il cambiamento di posizione non è di certo passato inosservato ai telespettatori e i suoi follower.

Tanti i fan che, sui social, chiedono il motivo di tale ripensamento, e alcuni in merito a ciò scrivono: “Cara Alba se non ricordo male hai dichiarato più volte che le trasmissioni della D’Urso sono trasmissioni spazzatura. Come mai adesso sei diventata un volto fisso nei suoi programmi?”.

Ovviamente Alba non è una donna che si tira indietro e affronta di petto ogni critica. La donna spiega che la partecipazione a programmi come Live-Non è la D’Urso o a Pomeriggio 5, per lei, sono uno stimolo e dice:

“Le sfide mi piacciono. Le accetto volentieri. Non mi rimangio nulla di quello che ho detto in passato. Erano frasi dettate da sentimenti che provo realmente”.

Ma viene a galla una motivazione con basi ben diverse dallo stimolo. Parliamo di ragioni ben più concrete e di tipo economico: “Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayeur e una a Bali. Ti basta questo?”. Insomma, il lato economico della questione non è da sottovalutare.

La presenza di Alba Parietti nei programmi della D’Urso aiutano, e non poco, le sue finanze. D’altronde, fu proprio la donna, nel 2019, in un confronto con la presentatrice, a confidare: “Non sono qui per scusarmi. Potrei fare un colpo di teatro alzarmi e andare via. Passare così alla storia. Ma preferisco passare alla cassa”.

Fu un confronto chiarificatore, la sincerità di Alba fu molto apprezzata anche dal pubblico. Oggi la Parietti e Barbara D’Urso hanno un rapporto di stima reciproca. Le due donne hanno di fatto chiarito e, pur rimanendo ognuna delle propria idea, sono riuscite a mantenere il rispetto l’una per l’altra.