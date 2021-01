Albano Carrisi critica il vaccino: “Non so se c’è da fidarsi”

Albano stavolta, sembra aver fatto delle affermazioni decisamente pesanti. Questo è un periodo molto delicato per il nostro paese. Il virus continua a causare centinaia di morti e le restrizioni pesano sulle spalle di famiglie e lavoratori. Ma una luce in fondo al tunnel si è fortunatamente accesa: la campagna vaccinale è iniziata ormai in tutta Italia.

Eppure, sono moltissimi gli italiani che dimostrano non poche ritrosie al vaccino. In molti, diffidano delle case farmaceutiche e dubitano della reale efficacia del vaccino stesso. La campagna vaccinale, a quanto pare, ha subito una battuta d’arresto per ora, mentre i dubbi continuano ad alimentarsi. Albano, a quanto pare, ha deciso di esprimersi sull’argomento, facendo delle affermazioni molto forti e forse poco ponderate.

Il cantante di Cellino San Marco ha parlato a “Fuori dal Coro”, trasmissione Mediaset condotta da Mario Giordano. Il tema della puntata era il Covid, nonché le misure adottate dal governo per contrastarlo. Ovviamente i temi sono stati vari, dalle difficoltà economiche a quelle organizzative e, tra questi, anche una invasiva parentesi sulla reale efficacia dei vaccini, soprattutto riguardo alle varianti di matrice inglese, brasiliana e africana. Durante questa conversazione, nel corso della puntata del 26 Gennaio del programma, Albano avrebbe espresso il suo parere.

L’ex marito di Romina Power stava partecipando alla trasmissione in qualità di imprenditore, più che di cantante, e per questo la sua esperienza in questa situazione difficile è risultata determinante per avere un quadro chiaro. L’intervento di Carrisi, però, non si è limitato a questo. Mario Giordano ha chiesto al cantante se effettuerà il vaccino anti-Covid, quando ciò sarà possibile. La risposta è stata inaspettata, quanto schietta. Anche il conduttore rimane a bocca aperta, sentendo le dichiarazioni disarmanti del cantante pugliese. “Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa “avrebbe detto Albano, per poi aggiungere “Il vaccino? Non so se c’è da fidarsi. Questa è la domanda che mi pongo. Ho letto gli ultimi risultati che ci sono in giro e mi hanno lasciato molti dubbi”.

In più, Albano avrebbe avuto molto da ridire e criticare anche sulla situazione politica in cui versa il nostro paese al momento: “Quello che mi da fastidio è che gli italiani vanno a votare e poi si fa di tutto per far cadere il governo. Abbiamo il Vaticano a pochi passi da noi che in due mila anni non ci ha insegnato proprio nulla?”.

Delle parole decisamente pesanti, che hanno colpito fortemente chiunque le abbia ascoltate, compreso Giordano, che avrebbe cercato di correggere e far riflettere il cantante su quanto appena dichiarato. Giordano, per fare questo, cita dei dati dell’Ema secondo cui i vaccini sono totalmente sicuri e privi di rischi. Il vaccino è l’unica tutela che abbiamo verso questo virus mortale, ed è dovere di ogni cittadino combattere la pandemia.