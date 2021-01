Gina Lollobrigida fa il vaccino, fanno riflettere le parole dette dall’attrice

Gina Lollobrigida si è sottoposta al vaccino anti Coronavirus, come da programma. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, il mito assoluto del cinema italiano e mondiale, in collegamento, lo aveva anticipato a Mara Venier. Fra solo qualche settimana le sarà possibile sottoporsi alla seconda dose. La 93enne ha raccontato pubblicamente la sua esperienza e spiegato cosa l’abbia indotta alla scelta.

Gina Lollobrigida non ha mai dato retta ai negazionisti

Gina Lollobrigida si è sottoposta al vaccino anti Covid 19 e ha offerto il suo personale punto di vista sull’esperienza, sottolineando l’importanza di prestarsi all’iniezione. Non ha mai dato credito ai negazionisti, ha perentoriamente affermato l’interprete. Che si chiede poi se si rendano conto della gravità delle loro asserzioni.

Ognuno deve fare la cosa giusta

Al contrario, vaccinarsi le pare un’ottima occasione per dimostrare che, se si sta uniti, se si fa ognuno la cosa giusta, è veramente possibile uscire fuori dall’emergenza epidemiologica. Ci tiene a farlo sapere a chiunque che non occorre aver paura. L’artista, 93 anni, ha ricevuto la chiamata a sottoporsi al vaccino dal Campus Biomedico di Roma.

Ad assisterla nella procedura è stato il segretario Andrea Piazzola, da tempo inseparabile collaboratore della donna, che recentemente è salito alle cronache per una denuncia presentata a suo carico dai familiari della Lollobrigida, per presunta circonvenzione d’incapace, accusa da cui la presunta vittima lo ha apertamente difeso.

Amore per la vita

Lui – ha sostenuto l’attrice – è il suo angelo custode. Lo dice davvero: le ha già salvato la vita in ben quattro occasioni. È lieta che in questo periodo le stia vicino e la aiuti ad andare avanti. Perché desidera assolutamente vivere. E poi le tocca lavorare: ha ancora delle sculture da ultimare.

Gina Lollobrigida e gli altri vip pro vaccino anti Coronavirus

Nelle scorse settimane anche Lino Banfi, Raffaella Carrà e Adriano Celentano si sono espressi a favore del vaccino anti Covid-19, rimarcandone la necessità.