Albano Carrisi e Romina Power: Mauro Coruzzi svela un retroscena Mauro Coruzzi, alias Platinette, nella puntata odierna di Italia Sì di Marco Liorni, svela un importante retroscena su Albano Carrisi e Romina Power

Mauro Coruzzi, alias Platinette, nel corso dell’odierna puntata di Italia Sì, svela un importante retroscena sulla coppia Albano Carrisi e Romina Power. Gli ospiti del programma dovevano scegliere dei personaggi dello spettacolo da mettere sul podio e Platinette ha scelto una delle (ex) coppie più famose d’Italia.

Nella puntata di ieri di Italia Sì, format condotto da Marco Liorni, è successo qualcosa di inaspettato. Nel corso della puntata in presenza dei 4 saggi: Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi (Platinette), è stato domandato a tutti di scegliere i personaggi da mettere sul podio. Il primo ospite a scegliere è stato Manuel Bortuzzo il quale ha scelto Fedez; la scelta di Platinette (in collegamento) è stata particolare.

Mauro Coruzzi ha deciso di scegliere la coppia (ex) più famosa e nel tempo chiacchierata di tutte: Albano Carrisi e Romina Power affermando: “Rapporto costernato di tragedia anche di momenti difficili, questo ultimo per altro con una violazione della privacy relativa ad una lettera“. Lettera di cui negli ultimi giorni si è parlato molto.

Come sono andate veramente le cose? Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, quest’ultima aveva detto ad Albano Carrisi di essere in possesso di una lettera che Romina Power aveva scritto per lui. La reazione del cantante pugliese però, non è stata delle migliori e sembra non aver gradito molto la sorpresa: “È una cosa privata. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione“.

“Così dice Albano Carrisi: violazione della privacy relativa ad una lettera che Romina ha mandato in diffusione attraverso la televisione e che Al Bano credeva dovesse essere privata. Queste schermaglie d’amore mi fanno pensare realmente che questa è una favola secolare”. Si è espresso così Mauro Coruzzi in merito alle affermazioni di Albano Carrisi. “Io mi rendo conto, so che Rita Dalla Chiesa non sarà d’accordo, ho una particolare predilezione per Romina, per me è un’autentica icona”.