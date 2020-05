Mara Venier; sulla lettera di Romina Power risponde a Al Bano La padrona di casa ha deciso di replicare al noto cantante sulla lettera di Romina Power

Domenica scorsa in diretta a Domenica In c’è stato un momento di particolare tensione tra Al Bano Carrisi e Mara Venier. Ora pare che la padrona di casa abbia deciso di replicare al noto cantante. Nel corso della puntata incriminata la conduttrice voleva leggere ad Al Bano una lettera, scritta da Romina Power in occasione del suo compleanno.

Nella lettera c’era una poesia dedicata proprio ad Al Bano. Ma il cantante si rifiuta e l’intervista rende una brutta piega. Mara Venier continua a domandare, ma Al Bano si innervosisce e l’incontro si chiude con un bel battibecco e la presentatrice chiude il collegamento.

Ricordiamo però che nel corso della puntata, Al Bano, si era fatto sfuggire diverse gaffe davvero ridicole, che hanno fatto il giro del web. Una delle frasi più discusse è stata: “L’uomo ha distrutto i dinosauri figuriamoci se non sconfigge questo virus”, insomma, una dichiarazione ben più che imprecisa.

Mara Venier, il giorno seguente l’intervista, ha pubblicato un post su Instagram, probabilmente riferito a quanto successo con Al Bano. La conduttrice, evidentemente abbastanza piccata, pubblica gli indici di ascolto del giorno prima, con la descrizione: “La vera maturità sta nel saper stare zitti, sorridere, girare le spalle e cambiare strada. Perché dove l’ignoranza parla l’intelligenza tace”.

Sembrerebbe proprio una frecciatina diretta ad Al Bano! Nel frattempo moltissimi fan hanno chiesto a Loredana Lecciso e Romina Power da dare maggiori spiegazioni riguardo le parole di Al Bano in diretta. Infatti il cantante ha dichiarato di “Dedicarsi in egual misura alle donne che ama”. Nessuna delle due donne, però, ha voluto proferire parola, anzi.

Entrambe hanno preferito il silenzio stampa e nessuno ha più parlato dell’accaduto. Loredana Lecciso ha pubblicato delle storie divertenti sul suo profilo Instagram, senza mai rievocare le parole del suo compagno ed eludendo tutte le domande. Riusciranno i fan ad avere le risposte che cercano? O continueranno tutti a mantenere il rigido silenzio? Una cosa è certa, chiedere ad Al Bano della sua vita privata non è una buona idea.