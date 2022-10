Alberto De Pisis e il tumore che lo ha colpito diventano argomento di discussione e confronto all’interno della casa del GfVip. Il concorrente della nuova edizione del programma televisivo condotto da Alfonso Signorini ha deciso di parlare di quello che ha passato affrontando questa patologia e le conseguente sedute di chemioterapia.

Carolina Marconi al GfVip ha già vinto, quando è riuscita a sconfiggere il suo nemico più grande, una neoplasia al seno che le ha causato molti problemi di salute. Dopo alcune sedute di chemioterapia, la soubrette ha annunciato di stare finalmente meglio.

Proprio con Carolina Marconi, Alberto De Pisis si è aperto raccontando che anche lui ha dovuto affrontare lo stesso mostro, le stesse difficoltà, le medesime preoccupazioni. Dopo cicli di chemioterapia, però, ora sta meglio e il peggio è passato.

Alberto De Pisis ha deciso di confidare a Carolina Marconi l’esperienza che anche lui ha vissuto. Lui ha spiazzato la showgirl durante il suo racconto. L’ex di Taylor Mega, infatti, ha detto:

I capelli poi ti crescono più corposi e forti. Io ti capisco… Ho fatto otto mesi di chemioterapia amore. Non mi ricordo i cicli. Tu sei mesi? Io otto mesi. Più tutta la fase di ricrescita dei capelli. Tu ne sei piena… sì, piano piano te lo racconterò.

Alberto De Pisis e il tumore: il racconto al GfVip con Carolina Marconi, anche lei reduce dalla patologia

L’opinionista televisivo e volto del mondo dello showbusiness, classe 1990, ha voluto raccontare così la sua esperienza. Il figlio di una famiglia di imprenditori è diventato famoso anche per la sua storia con Taylor Mega.

