Tac, mammografia e analisi sono perfette: sospiro di sollievo per Carolina Marconi, tornata in ospedale per dei controlli di routine

Per mesi, il profilo Instagram di Carolina Marconi è diventato una sorta di diario di viaggio. Un posto dove la show girl ha potuto sfogare e raccontare tutte le sue emozioni, vissute durante il periodo più difficile della sua vita, quello in cui ha lottato con un brutto male che l’ha colpita. Oggi, dopo molto tempo, l’ex volto del GF è tornata a parlare dell’argomento. Lo ha fatto perché ha docuto sottoporsi a nuovi controlli e analisi.

Credit: marconicarolina – Instagram

Era il maggio del 2021, quando Carolina Marconi scriveva su Instagram il primo capitolo di quello che è diventato poi nel tempo il suo diario di viaggio. Un diario dove raccontare per filo e per segno la sua dura lotta con il brutto male che l’ha colpita, una neoplasia al seno.

Dopo mesi molto duri, fatti di operazioni, chemio e radioterapie, controlli e analisi, a novembre dello stesso anno la showgirl ha finalmente interrotto i trattamenti e pian piano ha iniziato a rialzarsi.

In questi giorni Carolina è dovuta tornare in ospedale per i controlli programmati. Inevitabilmente sono tornate l’ansia e la paura, perché quegli ambienti le ricordano i giorni più duri della sua esistenza.

Per fortuna, però, tutto sembra esser filato liscio, come ha raccontato lei stessa, sempre sul suo profilo Instagram.

Il posti di Carolina Marconi

Credit: marconicarolina – Instagram

Ciao ragazzi sono tornata… ero un po’ sparita perché erano giorni x me di ansia per i vari controlli.

Inizia così il nuovo capitolo del diario di Carolina Marconi, che poi prosegue ricordando quei giorni in cui, nelle stesse stanze di ospedale, si sottoponeva ai controlli che portarono, allora, alla triste diagnosi.

Carolina racconta poi di essere appena tornata dalla vacanze. Giorni di spensieratezza e normalità.

Credit: marconicarolina – Instagram

Ripensavo a tutto questo mentre ero seduta lì su quella sedia in quella stanza d’ospedale ad effettuare i controlli, per fortuna poi mi sono calmata. Ho pregato affinché andasse tutto bene ed ho chiesto a Dio che dovevo fare tante altre cose in questa vita meravigliosa…

Poi, continua la show girl, è arrivata l’infermiera che l’ha chiamata e invitata ad entrare nella sala della Tac. Un luogo freddo e triste, come spiega Carolina, nel quale nessuno dovrebbe mai entrare.

In conclusione, la Marconi svela i risultati di tutti gli esami di controllo che ha fatto.