Senza alcuna ombra di dubbio, la famiglia di Alberto di Monaco è sempre al centro del mondo mediatico e non solo. Stando ad alcune voci, sembra che il noto principe sappia come ricoprire perfettamente il ruolo di padre. Infatti, non a caso è stato descritto come un papà impeccabile. Ma avete mai visto suo figlio Alexander avuto con Nicole Coste? Ad oggi il ragazzo è diventato maggiorenne.

Alberto di Monaco ha una famiglia non poco numerose. Con i suoi due figli Jacques e Gabriella avuti con Charlene Wittstock e l’altro figlio Alexandre nato dalla relazione con Nicole Coste, il principe è un papà sempre impegnato.

Alberto di Monaco non fa mancare mai niente ai suoi figli. Mentre mamma Charlene Wittstock si trova attualmente in Sudafrica a causa di alcuni problemi di salute, il principe si prende cura dei suoi due gemelli: Gabriella e Jacques. Lo stesso discorso vale anche per l’altro figlio, Alexandre, frutto dell’amore con Nicole Coste.

Di recente il ragazzo ha compiuto diciotto anni e, in occasione di una ricorrenza così speciale, ha organizzato una bellissima festa. Senza alcuna ombra di dubbio, all’evento non poteva mancare papà Alberto di Monaco il quale si è mostrato per la prima volta al fianco di Nicole Coste.

Sia Nicole che il principe Alberto sono apparsi sorridenti accanto al proprio figlio e si sono detti orgogliosi di quest’ultimo. In particolare, Nicole Coste si è confidata con il settimanale “Chi” rilasciando alcune dichiarazioni:

Prima di restare incinta ho avuto una relazione di cinque anni con suo padre. E’ nato da un amore ed è stato riconosciuto… E’ nato due anni prima che cominciasse la relazione tra suo padre e Charlene.





Adesso Alexandre ha compiuto 18 anni, ha raggiunto la maggiore età e intraprenderà la carriera universitaria. Nel frattempo, così come si apprende da alcune voci, il ragazzo è molto richiesto da agenzie di modelli. Sua madre ha rivelato anche alcune caratteristiche di suo figlio. Queste sono state le sue parole: