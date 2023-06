Alberto Matano, l’annuncio in studio: “Scusate, non sto bene”

Problemi per Alberto Matano che ieri è presentato in diretta a La Vita in Diretta annunciando un problema di salute. Alberto è diventato uno dei conduttori più amati nel panorama nazionale e la trasmissione che conduce è vista da tantissime persone ogni pomeriggio.

Ieri Alberto si è presentato con degli occhiali da sole scuri annunciando di aver un piccolo problema agli occhi. “Mi scuserete per questi occhiali, ma ho un piccolo problema agli occhi, nulla di grave e per fortuna siamo qui” – ha detto rivolgendosi al pubblico a casa.

Fonte: web

Non è chiaro di cosa soffra il conduttore ma a quanto pare non dovrebbe trattarsi di qualcosa di grave. Vedremo se già nelle prossime puntate Alberto toglierà gli occhiali, usati sicuramente per proteggere gli occhi dalle forti luci presenti in studio o se invece li indosserà ancora.

Alberto ha dovuto affrontare diverse critiche per l’intervista fatta alla mamma di Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’ omicidio di Giulia Tramontano.

Il giornalista ha però difeso l’operato e la scelta fatta dalla sua trasmissione di mandarla in onda. “Siamo stati additati per aver mandato in onda l’intervista alla mamma di Alessandro. Per noi è stato doveroso dare voce anche a lei” – ha detto.

“Voglio solo dire che sono vicino alla famiglia di Giulia, così come allo stesso tempio provo un sentimento di vicinanza nei confronti della famiglia del ragazzo, che ha pensato di allevare un uomo e ha scoperto poi chi fosse sul serio Alessandro” – ha proseguito negli studi di “Da noi a ruota libera” con Francesca Fialdini.

Legate a quell’intervista sono state anche le polemiche del Cda Rai nei confronti di Mara Venier che aveva definito Alessandro un mostro rivolgendosi alle telecamere. “Sì signora, suo figlio è un mostro” – aveva detto salvo poi scusarsi in un secondo momento.