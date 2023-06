Mara Venier, il Cda Rai accusa: “Non doveva dirlo in diretta”

La conduttrice criticata per quanto detto in diretta a Domenica In.

Domenica è andata in onda una nuova puntata di Domenica In con Mara Venier. Nel corso della trasmissione è stato dato ampio risalto alla vicenda di Giulia Tramontano che ha scosso tutta l’opinione pubblica.

In studio si è parlato dell’omicidio e soprattutto della figura del fidanzato Alessandro che ha confessato di averla uccisa. Mara Venier ha detto di aver visto l’intervista rilasciata a La vita in diretta dalla madre dell’assassino che ha definito il figlio un mostro.

Una frase che è stata ripresa dalla stessa Mara Venier che ha detto “Sì, signora, suo figlio è un mostro…“. Parole che hanno scatenato un certo disappunto nonostante la conduttrice abbia subito dopo corretto il tiro smorzando le polemiche.

Riccardo Laganà, membro del Cda della Rai, ha usato parole molto dure nei confronti di Mara Venier per quella frase detta nel corso di un servizio pubblico come è Domenica In.

Laganà su Twitter ha scritto: “Questo accade quando direttori e dirigenti, anziché gestire attentamente gli spazi televisivi, lasciano campo libero a certi artisti, autori e agenti…” – le sue parole.

Ha poi anche consigliato i nuovi dirigenti che vogliono correggere il tiro di partire proprio dalla Venier. “Se i nuovi responsabili volessero cominciare a correggere qualche deformazione del Servizio Pubblico possono partire qui…” – ha scritto.

Ma oltre le polemiche c’è anche chi ha difeso l’operato della Venier. Si tratta del giornalista Moreno Amantini che su Instagram in una serie di storie ha preso le difese della conduttrice. “Ma visto che è una grande professionista, donna e mamma ha voluto chiarire…E badate bene che avrebbe potuto tranquillamente fregarsene…Non era affatto dovuto…” – ha detto a riguardo la correzione fatta in puntata da Mara dopo quella frase detta che per il giornalista non ha intaccato nessuno.