Alberto Matano, il giornalista dice la sua su Barbara D’Urso, e su Lorella Cuccarini…

Nel corso delle ultime ore il nome di Alberto Matano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune dichiarazioni rilasciate su Barbara D’Urso e Lorella Cuccarini. Il giornalista ha infatti rilasciato un’intervista al ‘Messaggero’ e le sue parole non sono passate inosservate: ecco perché.

Alberto Matano ha rilasciato una lunga intervista al giornale il ‘Messaggero’. Qui il volto della Vita in Diretta si è messo a nudo raccontando momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche privata. Oltre a ciò, nell’intervista in questione il giornalista ha dedicato uno spazio a Barbara D’Urso e Lorella Cuccarini.

Alberto Matano rivela: “Ecco cosa penso su Barbara D’Urso”

Come già anticipato, il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta ha detto la sua su Barbara D’Urso. C’è da dire che in merito alla conduttrice di Pomeriggio 5 Alberto Matano non si è sbilanciato ed ha dichiarato:

Siamo molto diversi per formazione, età, tutto. Ma non abbiamo mai avuto questioni.

Stando alle sue parole, dunque, Alberto Matano e Barbara D’Urso non hanno avuto alcun tipo in rivalità o screzio. Ma non è finita qui. L’intervista al noto giornale è poi proseguita con alcune rivelazioni che il giornalista ha rilasciato nei confronti di Lorella Cuccarini.

Stando a quanto emerso, il volto de La Vita in Diretta ha rivelato di non aver ancora capito cosa sia successo tra loro. Ricordiamo che Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno lavorato insieme proprio ne La Vita in Diretta. Queste sono state le parole che il giornalista ha rilasciato sulla sua ex collega, oggi maestra di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi:

Cos’è successo tra noi? Non l’ho ancora capito. Ma a Sanremo non vedo l’ora di ballare La sua notte vola…

Replicherà Lorella Cuccarini alle parole rilasciate da Alberto Matano? Staremo a vedere.