Barbara D’Urso, sapete quanto cosa il vestito indossato a Verissimo? Cifra da capogiro

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate nel panorama televisivo italiano. Domenica scorsa è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha parlato di tante cose, anche di esser diventata nonna.

Una notizia che ha tenuto nascosto per diversi mesi rispettando le volontà di suo figlio. Barbara ha ammesso di aver avuto delle difficoltà a volte a non svelare ai suoi fan la splendida notizia, poi però ha deciso sempre di rispettare la privacy.

Fonte: Mediaset

“È accaduto che molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenere questa cosa nascosta. Nessuno l’ha saputo” – ha svelato la D’Urso.

La conduttrice ha anche chiarito il motivo per cui ha deciso di non rendere pubblica la notizia per tutto questo tempo. “Non è spocchia, presunzione o presa di distanza da quello che faccio. Mi ammirano ma mi dicono noi rispettiamo il tuo lavoro tu rispetta il nostro” – ha detto a riguardo i fan che la seguono quotidianamente sui social e in trasmissione.

Barbara D’Urso, nonostante abbia superato la soglia dei 60 anni si mostra sempre bellissima e più in forma che mai. Cura molto il suo corpo sia con l’alimentazione che con l’attività fisica. “A colazione bevo acqua a temperatura ambiente, prendo una serie di integratori e mi preparo una centrifuga di frutta e verdura” – ha dichiarato. Alimentazione sana con diversi spuntini nel corso della giornata e la preferenza verso il pesce anziché la carne.

Anche a Verissimo si è presentata più in forma che mai con un vestito aderente e dal colore forte e vivace che ha messo in mostra le sue forme generose.

Per la puntata con la Toffanin ha infatti optato per un vestito firmato Halpern, modello neon silk satin grown. Un abito lungo rosa in raso di seta. Per finire un colletto affilato stile anni ’70 e bottoni sul davanti. Il tutto per un prezzo elevato: ben 2600 $.