Alberto Matano manda una clamorosa frecciatina a Myrta Merlino: come ha reagito la giornalista

Il mondo della televisione e dello spettacolo si basa sulla popolarità e sulla fama. Ogni film, programma televisivo o serie, deve trovare il benestare del pubblico per poter continuare. Da questo principio non sono esclusi i programmi di intrattenimento. Proprio come la Vita in Diretta condotto da Alberto Matano, che in una recente intervista invia una frecciatina alla sua “avversaria” Myrta Merlino. Ecco le sue parole.

Alberto Matano

Alberto Matano è un giornalista, autore e conduttore televisivo italiano, noto a tutti per il programma La Vita in Diretta, in onda su Rai 1 alle 17 dal lunedì al venerdì. Il giornalista si occuperà anche della Notte degli Oscar per la Rai e proprio per questo qualche giorno fa è stato intervistato. Nella sua intervista ha parlato del suo lavoro con la Rai sia per quello che riguarda questo importante evento, sia la conduzione del programma pomeridiano. Alcune della parole sono indirizzate alla “concorrenza” ossia Pomeriggio 5, in onda alle 17 su Canale 5 e condotto da Myrta Merlino.

I due programmi hanno una struttura molto simile, e quindi anche gli argomenti trattati sono spesso similari. Secondo le statistiche al momento il programma più seguito tra i due è La vita in Diretta, anche se Pomeriggio 5 sta recuperando molti telespettatori. In merito a questo Matano dice:

“I risultati parlano da soli, oggi come ieri. Con il nostro pubblico il legame è fortissimo e l’idea che alle 17 un televisore su quattro sia acceso per noi mi inorgoglisce.”

Ma, in questo ultimo periodo, Myrta è riuscita a sottrarre qualche importante ospite a Alberto Matano. Nonotante ciò, l’uomo non si spaventa e ha lanciato un frecciatina alla sua “avversaria” dicendo:

“Fa niente. Io ho sempre mantenuto il sorriso. DI sicuro rispetto al passato ho notato che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere.”

Al momento Myrta ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare le parole espresse dal suo collega.