Fedez e Chiara Ferragni, anche Myrta Merlino commenta la separazione: “S’è giocato…”

Anche Myrta Merlino ha commentato la scelta di Fedez di allontanarsi da Chiara Ferragni. Non c'è andata leggera, la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque Myrta Merlino ha attaccato duramente Fedez. In poche parole ha detto che la famiglia “Ferragnez” è stata distrutta dai litigi continui nella coppia. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, commentando la rottura con Chiara Ferragni, ha condiviso un post su X, dove ha espresso il suo disappunto dopo i recenti contrasti con i rapper. Tra i due c’era già un “precedente”.

La notizia della separazione, anticipata da ‘Dagospia’ giovedì scorso, ha segnato forse in modo definitivo la fine del sogno Ferragnez. La storia d’amore, il matrimonio tra Fedez, al secolo Federico Lucia, e Chiara Ferragni sembra essere davvero finita. Anche la giornalista di Canale 5 ha dato seguito ai diversi articoli di giornali autorevoli che hanno confermato le voci di crisi nella coppia che circolavano da tempo.

La fine dei Ferragnez – o come li ha definiti Selvaggia Lucarelli “FerragnEX” – ha scosso i social e il mondo dell’informazione. Da oltre un giorno, la notizia della separazione della coppia più seguita d’Italia sta facendo chiacchierare milioni di persone e centinaia di media, dai giornali in edicola ai social.

Fedez e Myrta Merlino avevano una sorta di precedente. Il rapper aveva criticato la giornalista e il programma Pomeriggio Cinque per gli inviati che sembravano posizionati tutti “fuori” dalla casa del rapper. Insomma, in qualche modo il rapper si sentiva preso di mira dalle discussioni in trasmissione. Myrta aveva replicato nel seguente modo:

Voglio dire a Fedez, con tutto il rispetto che nutro per lui, che quando sei un personaggio pubblico per tutta la vita e i media ti sono utili quando le cose vanno bene, purtroppo, i media sono presenti sia nei momenti positivi che in quelli negativi.

Myrta Merlino, dallo studio di Pomeriggio Cinque aveva chiarito la sua posizione. L’esposizione mediatica, soprattutto quando questa è costante, ma anche voluta, mantenuta e organizzata, deve essere accettata con tutte le sue conseguenze. La giornalista aveva detto allora anche: