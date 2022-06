Alberto Matano si è sposato: ecco chi è il marito Riccardo Mannino

In questi ultimi giorni Alberto Matano si è ritrovato al centro delle principali pagine di cronaca rosa per il suo matrimonio con il compagno Riccardo. Ieri, infatti, il giornalista è convolato a nozze a Labico, vicino Roma. Ad ufficializzare le nozze un’ospite d’onore: Mara Venier. Ma chi è il marito di Alberto Matano? Conosciamo meglio Riccardo e scopriamo qualcosa in più su di lui.

A rivelare informazioni riguardo il marito del giornalista de La Vita in Diretta ci ha pensato il ‘Corriere della Sera’. Stando alle informazioni pubblicate dal noto giornale, pare che Riccardo Mannino ha 55 anni ed è un affermato avvocato.

Il marito di Alberto Matano si è laureato nel 1990 presso l’Università Sapienza di Roma. Il famoso quotidiano, inoltre, ha riportato che Riccardo Mannino è un grande appassionato di sport. Pare infatti che il marito del noto giornalista frequenti costantemente una palestra per tonificare i muscoli.

Riccardo Mannino, comunque, è uno sportivo a 360 gradi. Il marito del giornalista del La Vita in Diretta è anche un grande sciatore ed ama mostrare le sue doti sportive in pista sulle Dolomiti. Inoltre Riccardo ama andare in bici e pare che ami moltissimo le auto d’epoca.

Alberto Matano si è sposato: il giornalista ha pronunciato il fatidico sì

In questi ultimi giorni la notizia delle nozze di Alberto Matano ha occupato ampio spazio nelle principali pagine di cronaca rosa. Ieri il giornalista e suo marito sono convolati finalmente a nozze a Labico, nel resort della tenuta di Antonello Colonna.

Come già condiviso in questi giorni, ad ufficializzare le nozze c’è stata un’ospite speciale: la regina della televisione Mara Venier. Moltissimi sono stati i Vip invitati nella cerimonia. Tra i tanti possiamo citare l’attore Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra, oltre che il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi. Finalmente il giornalista è riuscito a coronare il suo sogno più grande.