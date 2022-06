Fiori d’arancio per Alberto Matano: Mara Venier ufficializzerà le nozze

Fiori d’arancio per Alberto Matano. In questi giorni, infatti, il settimanale ‘Chi’ ha diffuso la notizia della decisione del giornalista di convolare a nozze con il proprio compagno. Inoltre secondo il noto giornale pare che ad ufficializzare le nozze sia l’amica di sempre Mara Venier. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul matrimonio.

Già lo scorso febbraio Alberto Matano aveva espresso il suo grande desiderio di convolare a nozze. In questi giorni il giornale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, ha comunicato la notizia dei fiori d’arancio del giornalista e conduttore de La Vita in Diretta. Stando alle parole del giornale, Matano sposerà il suo compagno in estate.

Il gossip, però, non finisce qui. Il giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha lanciato un vero e proprio scoop. Pare infatti che ad ufficializzare le nozze sia l’amica del giornalista nonché regina della tv Mara Venier. Ecco le parole con cui il settimanale ha lanciato la notizia:

Alberto Matano dice sì a zia Mara. A pochi mesi dal suo coming out in diretta TV, Alberto Matano, uno dei volti più amati della Rai, ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno di molti anni. Per ora si sa che la cerimonia si svolgerà a luglio e a officiarla sarà niente meno che Mara Venier, una delle amiche più care del giornalista e conduttore.

Alberto Matano e il desiderio delle nozze: le parole del giornalista

In una recente intervista rilasciata al Corriere Alberto Matano aveva espresso il suo grande desiderio di convolare a nozze, un giorno, con il proprio compagno. A riguardo il conduttore ha dichiarato:

Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Sì vorrei sposarmi e magari senza fare passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori. Si è fatta “una certa” per i figli.

Ad oggi nessuna notizia riguardo la data delle nozze. Nonostante le notizia dei fiori d’arancio c’è da dire che Matano ha sempre voluto proteggere la sua vita privata, decidendo di viverla nel massimo della riservatezza.