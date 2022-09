Alberto di Un medico in famiglia, ve lo ricordate? Ecco cosa fa oggi

Un medico in famiglia è stata una delle fiction Rai più seguite di sempre. Indimenticabili le vicende di nonno Libero interpretato da Lino Banfi e di Giulio Scarpati nei panni di Lele.

Grande successo lo ebbe anche Manuele Labate che nella serie interpretava Alberto Foschi. Oggi Manuele ha 39 anni e 2 figlie. Dopo quell’esperienza a Un medico in famiglia la sua vita è cambiata allargandosi anche ad altre mansioni: oggi è uno street artist, un artigiano e un tatuatore oltre a svolgere ruoli minori come attore.

Manuele ha rilasciato un’intervista a Fanpage dove ha ripercorso i momenti più importanti della sua carriera oltre a parlare della sua vita di oggi.

“Avevo 14 anni quando ho esordito a un medico in famiglia. Era un momento di crescita, iniziavo a mettere il naso fuori da casa. Non mi sentivo più un bambino, ma di fatto non ero un adulto. Questa esperienza mi ha insegnato cosa vuol dire avere obblighi e doveri, mi ha responsabilizzato. E poi mi affascinava la possibilità di scoprire ciò che non si vede in tv, ciò che avviene dietro le telecamere” – ha detto.

Nonostante siano trascorsi tantissimi anni, Manuele continua ad avere un ottimo rapporto con i colleghi della fiction di Un medico in famiglia.

“Abbiamo trascorso ore e ore insieme, per tutta la settimana, per anni. Impossibile non instaurare un rapporto di affetto, diretto e personale. Si è creata una dinamica familiare, che siamo riusciti a mantenere per tanti anni, fuori dal lavoro. C’era affetto e piacere nello stare insieme” – ha ammesso.

Oggi si occupa di street artist dopo aver fatto anche il tatuatore. “Da sei mesi a questa parte ho messo sotto contratto questo mio aspetto artistico. Collaboro con un’azienda che crea illuminazione di design, insegne luminose, quadri, tramite un connubio di decorazione e illuminazione. Si parte da un disegno, poi lo si arricchisce con dei componenti neon o con dei led, è tanta roba. Io collaboro alla creazione di queste opere, occupandomi principalmente della colorazione, della pittura. Mi definisco un artigiano moderno”.