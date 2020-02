Alberto Urso al Festival di Sanremo, il testo della canzone “Il sole ad Est” (VIDEO) Alberto Urso al Festival di Sanremo, incanta sul palco dell'Ariston; ecco il testo della canzone "Il sole ad Est" e il video della sua esibizione

Alberto Urso è tra i 24 big del Festival di Sanremo 2020 e ha deciso di portare in gara il brano “Il sole ad est” che parla di amore a 360 gradi. La canzone parla anche di un legame forte tra l’uomo e la sua terra. La canzone dà anche il titolo all’album di Alberto Urso, uscito il 31 ottobre 2019. E il testo è meraviglioso.

Ecco il testo della canzone:

“Le onde che portano navi per mare

E lontano lo sguardo di un faro

Tra noi e il divenire

È un lento fuggire

Le luci di casa mi sembrano stelle

Su terre che han voci materne

Nel mio scomparire

Se ne vanno a dormire

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Sarò navigante tra nuvole e vento

Vedrò all’orizzonte i confini del mondo

In cui tu sei il mio tempo

Guardi nel blu mentre vola un pensiero

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te

Per te

Ho nel cuore il sole ad est

E nel mondo ovunque vada

Mi ricorderà la strada

Che porta fino a te

Sei come il sole ad est

Io lo so comunque vada

In questa vita complicata

Ritornerò da te

Io ritornerò da te”.

Alberto Urso ha cantato, dunque, il brano “Il sole ad est” scritto da due giovani autori, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Per chi non lo sapesse, i due autori hanno scritto recentemente il brano “Io sono bella” insieme a Vasco Rossi e Gaetano Curreri. La canzone è stato cantata da Emma Marrone.

Alberto Urso sta partecipando, dunque, come concorrente al Festival di Sanremo. Anche la sua ex collega di Amici di Maria Di Filippi, Giovanna Angi ci sarò sul palco del Festival di Sanremo 2020. In molti si chiedevano cosa avrebbero cantato i due che sono considerati tra i favoriti.

E, come ci aspettavamo, Alberto Urso non ci ha delusi. La sua meravigliosa voce ha incantato il pubblico in sala e a casa.