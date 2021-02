Alberto Urso, avete mai visto la sua casa a Messina? Una vera reggia da principe azzurro in stile barocco per il cantante lirico

Alberto Urso lo conosciamo tutti per essere un grande cantante lirico nonché vincitore di Amici 2019. La sua voce ha incantato milioni di italiani e non solo e oggi è uno dei cantanti più affermati del nostro paese. Di lui sappiamo che è siciliano e che vive a Messina insieme alla sua famiglia, anche se spesso è in giro per l’Italia per motivi di lavoro. Sui suoi profili social, però, Alberto in diverse occasioni ha mostrato alcuni scorci della sua abitazione siciliana, facendo rimanere tutti senza parole. Il motivo? La casa messinese di Alberto è davvero incantevole, molto elegante e unica nel suo stile. A proposito, avete mai avuto modo di vedere la casa di Alberto?

Le foto della casa di Alberto Urso

Alberto ama trascorrere gran parte del suo tempo libero in Sicilia, nella sua casa di Messina, dove vivono i suoi più cari affetti ovvero i genitori, i nonni ed il suo amato Lucky. Quest’ultimo è un barboncino nero al quale Alberto è molto legato.

Iniziamo un tour seppur virtuale della casa di Alberto. Partiamo dal salone, arredato con stile barocco e per certi versi sembra essere uscito da una fiaba.

Le pareti sono colorate di bianco, ma a rendere particolare la stanza sono i particolari, i divani decorati ed un tavolo in legno scuro con degli intarsi magistrali.

Su una parete c’è uno specchio rotondo con una bordatura dorata ed un orologio antico. Sempre nel salone troviamo un pianoforte a coda che ovviamente è di proprietà di Alberto che suona sin da piccolino. Per il pavimento la famiglia Urso ha scelto il parquet e tanti quadri sono appesi sulle pareti.

La cucina è una delle stanze preferite del cantante, da dove spesso condivide foto e stories. Arredata in stile classico, dai toni caldi del legno ed è anche super accessoriata.

