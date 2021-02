Nina Moric, avete mia visto la sua casa? Un appartamento lussuoso e ricco di ornamenti, lo stesso dove viveva con Corona

Nina Moric è una nota modella, conosciuta per essere stata la compagna di Fabrizio Corona. Le sue origini, come tutti sappiamo, sono di origini croate ma lei, da diversi anni ormai si è trasferita in Italia. La Moric infatti è una delle modelle e soubrette che negli anni ’90 ha conosciuto proprio lui, Fabrizio Corona e da li a breve sono convolati a nozze. Dal loro amore è nato il figlio Carlos Maria che oggi ha 18 anni. Poi la loro relazione è finita e lei è rimasta in quell’appartamento, proprio dove viveva insieme al suo ex. Nina infatti, sembra abiti in un lussuoso appartamento che si trova nel capoluogo lombardo, arredato a suo gusto e secondo le sue necessità. Questa abitazione rispecchia davvero tanto la modella croata. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto della casa di Nina Moric

All’interno della casa di Nina si trovano oggetti di design dal sapore davvero unico e ultramoderno che si sposano con dei dettagli orientali che di certo non passano inosservati. L’abitazione è in stile etnico ed il colore predominante sembra essere il bianco.

Gli oggetti e gli arredi rispecchiano la personalità della modella croata. Nel salotto si trova un bellissimo divano bianco sul quale la modella è solita rilassarsi ascoltando della musica o guardando la tv.

A catturare l’attenzione dei fan sono stati i soprammobili, molto particolari e alcuni di questi anche lussuosi. In alcune stanze si trovano degli ornamenti oro e argento, e su una parete c’è addirittura una sua firma. Sparsi per la casa si trovano dei candelabri molto belli ed eleganti.

L’appartamento della modella, si presenta ricco di cornici e di foto, come è facile vedere dalle foto e delle Instagram Stories presenti sul suo profilo Instagram. Ricordiamo che in questo appartamento, fino a pochi anni fa, Nina Moric viveva insieme all’ex marito Fabrizio Corona.

