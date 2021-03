Alda D’Eusanio è stata denunciata: “Chiesto 1 milione di euro di danni”

Quest’anno la casa del Grande Fratello VIP è stata protagonista di un record di espulsioni immediate. La squalifica più grave è forse quella di Alda D’Eusanio, la giornalista ha letteralmente sparato a zero sulla maggior parte dei suoi colleghi.

Le gravi accuse al marito di Laura Pausini sono state il motivo della squalifica definitiva, tuttavia, la donna ha parlato anche di altri personaggi. Oltre le gravi frasi sul ruolo di mamma di Maria De Filippi ha parlato anche di Mia Martini.

La cantante omaggiata anche in questa edizione di Sanremo 2021, è scomparsa prematuramente e ha vissuto una vita non facile, nella casa di Cinecittà, Alda D’Eusanio rivolgendosi ai coinquilini ha dichiarato:

“Ragazzi voi non so se sapete tutto, ma Mia Martini ne ha passate davvero tante. Ha dovuto lottare contro tantissime cose. Mi dispiace per quello che le è successo. Che poi lei è stata distrutta anche da Aragozzini, sto parlando di Adriano Aragozzini“.

Poco dopo queste gravi frasi, Adriano Aragozzini aveva chiarito smentendo ogni coinvolgimento in quella vicenda e spiegò: “Queste sono notizie fasulle e destituite da qualsiasi fondamenta. Quello che ha detto Alda D’Eusanio non corrisponde al vero. Tutti sanno che io ho fatto resuscitare Mia Martini prendendola al Festival di Sanremo nel 1989 contro il parere di molti artisti ed anche di funzionari delle case discografiche“.

Qualche giorno fa è Blogo a rivelare un risvolto ben più serio di questa storia. La donna è stata querelata e sono stati chiesti un milione di euro di danni da devolvere in beneficienza. Sul settimanale si può leggere:

Adriano Aragozzini ha presentato denuncia-querela per “gravissima calunnia” nei confronti di Alda D’Eusanio che al Grande Fratello Vip l’aveva definito un delinquente. La richiesta di danni è di un milione di euro (che devolverà in beneficenza)

Alda D’Eusanio sembra essere sparita, per il momento non rilascia dichiarazioni.