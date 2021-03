Ecco come era il frontman dei Maneskin prima di raggiungere il successo

Damiano David è il frontman dei Maneskin, gruppo rock che ha trionfato nella 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Il gruppo si è fatto conoscere grazie all’esperienza a X Factor nel 2017 in cui si sono classificati, a sorpresa, secondi. Oggi, però, è arrivata la rivincita che prende il nome di Festival di Sanremo 2021.

La vincita del gruppo rock nella 71esima edizione della canzone italiana ha suscitato la curiosità di tutti nei confronti della band. Spuntano sul web delle foto del frontman dei Maneskin, Damiano David, in cui il giovane è irriconoscibile. Ad oggi lo descrivono come sfacciato all’apparenza e con un look fuori dagli schemi.

Ma come era Damiano David da giovane, prima di raggiugere il successo? Delle foto apparse sul web hanno lasciato tutti senza parole. Infatti, l’aria da tipico ragazzo del liceo, i capelli corti e l’assenza di tatuaggi sono tutte caratteristiche del Damiano David da giovane.

Ad oggi, però, i capelli lunghi, l’aria apparentemente vanitosa e i tatuaggi hanno preso il posto dei tratti giovanili di Damiano e lo hanno reso il personaggio che è oggi. Anche se alcuni preferiscono maggiormente il ragazzino dei primi anni del liceo.

Chi è Damiano David, il leader dei Maneskin vincitori del Festival di Sanremo 2021

Classe 1999, Damiano David è il frontman della band rock italiana i Maneskin. Appassionato di musica sin da bambino, abbandona il liceo per dedicarsi completamente alla sua grande passione. Viene così fondato il gruppo musicale i Mankeskin per i quali si aprono le porte di X Factor nel 2017. Nonostante il gruppo non si sia aggiudicato il primo posto, la loro presenza nel panorama musicale è un successo.

Dopo il grande successo che la band ha riscosso con i brani Morirò da re e Torna a casa, arriva il palco dell’Ariston. I Maneskin sono dunque tra i Big della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni, con il quale si sono aggiudicati la vittoria del Festival.