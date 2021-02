Alda D’Eusanio espulsa dal GF VIP, Laura Pausini l’ha denunciata

Sono stati immediati i provvedimenti presi nella casa del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio è stata espulsa con effetto immediato: la richiesta è stata avanzata direttamente da Mediaset, probabilmente dopo le gravi frasi rivolte a Laura Pausini e al marito.

Alda D’Eusanio avrebbe detto agli altri concorrenti che la cantante viene picchia al marito, affermazione che ha ovviamente fatto sgranare gli occhi tutti. Sui profili social del programma si evince:

Il televoto dei ‘Grande Fratello VIP” che vedeva coinvolte Alda D’Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a causa dell’immediata espulsione di Alda.

Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati.

Anche la reazione di Laura Pausini è stata immediata, tramite il suo avvocato è uscita una nota stampa molto esplicativa:

L’ufficio stampa Goigest informa che L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta.

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne” Laura e Paolo.

Al momento nella casa di Cinecittà nessuno parla: presto scopriremo qual è stata la reazione della giornalista.