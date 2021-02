Alda D’Eusanio, gravi accuse al marito di Laura Pausini: “La picchia”

È entrata da una sola settimana nella casa del Grande Fratello Vip (e forse potrebbe uscire lunedì), ma Alda D’Eusanio continua a spararle grosse. La concorrente sta dando non pochi problemi alla produzione, gli autori sono spesso costretti a richiamarla in confessionale.

La concorrente a soli 3 giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà ha rischiato la squalifica per un’affermazione del tutto razzista. Dopodiché ha sparato una cattiveria su Maria De Filippi definendola una “cattiva madre”.

Dopo la conduttrice, ha raccontato come mai è stata cacciata dal programma Rai di cui era opinionista e ha lanciato una frecciatina agli show Mediaset.

Infine, la donna proprio ieri sera ha detto a Pierpaolo Pretelli di essere caduto in una trappola della produzione che monterebbe i video e le clip solo per farlo litigare con Giulia Salemi.

Ma piove sul bagnato. Ora infatti Alda D’Eusanio ha rivolto gravissime accuse al marito di Laura Pausini, la giornalista sostiene che la cantante viene picchiata dal chitarrista. Le sue parole sono state:

Che poi questa qui c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte.

Al momento la cantante non ha risposto alle accuse e sul suo profilo Instagram vige il silenzio, ma non è detto che non sia pronta a querelare la giornalista. Sicuramente, la regia ha ripreso Alda D’Eusanio, anche perché qualora ci fosse della verità nelle sue parole, non è di certo la casa del Grande Fratello Vip la sede più opportuna su cui discuterle.