Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non hanno voluto Zorzi in finale: ecco la reazione dell’influencer

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, ad un certo punto, Alfonso Signorini ha posto un quesito chiedendo di fare un nome di chi, non meritasse di andare in finale. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno deciso di togliere questa opportunità a Tommaso Zorzi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi chiariscono con Tommaso

Giulia nella notte ha poi confessato alle coinquiline in motivo della sua scelta: “Dai l’ho fatto perché sappiamo bene che lui non ha bisogno dell’immunità. Non necessita il mio salvataggio per avere la finale, dai è ovvio e lo sappiamo tutti. Però credo che lui ce l’abbia con me. Lo vedo stranito, non mi parla da prima. Ho fatto di tutto per aiutare Pier, questa è la base del mio ragionamento“.

Così poco dopo è andata da Tommaso per cercare di chiarire la situazione: “Amore mi hai guardata come per dirmi che non avevi problemi. Sai che ero in difficoltà“. Tommaso è rimasto impassibile e Stefania Orlando gli ha consigliato di rassicurare Giulia Salemi, ma lui si è rifiutato: “Devo rassicurarla? Direi che ognuno fa quello che vuole, non è che poi va rassicurato per cosa decide”.

Anche Pierpaolo ha deciso di non dare l’opportunità a Tommaso e nel corso della notte anche lui è andato dal giovane influencer per cercare di farli capire il motivo della scelta.

“Io ero in confusione perché sai la stima che io ho per te. Ho legato tanto con te e lo vedono tutti. Se poi vuoi sapere perché ho fatto quella scelta te lo dico. Non hai problemi di finali, farai tutto da solo sicuro“. Ma Tommaso non è sembrato molto felice della scelta e si è limitato a dire: “Sì, sì certo, ok“. Al televoto per la finale ci sono Andrea Zelletta a Pierpaolo Pretelli.