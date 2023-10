Alda D’Eusanio, la confessione choc sul GF Vip: “Ho commesso un errore”

A distanza di circa due anni dalla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio si è resa protagonista di inedite dichiarazioni in merito al programma condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tra i protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip spicca il volto di Alda D’Eusanio. Di recente, l’ex gieffiina si è concessa un’intervista a “Vero”, lasciandosi andare a esclusive dichiarazioni in merito alla sua partecipazione all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nel dettaglio, l’ex conduttrice Rai ha affermato che la sua partecipazione al reality show è stato l’errore più grande della sua vita. Queste sono state le sue parole:

Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto. La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta. Mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, però non è stato bello quello che ho passato. Il Gf Vip è stato l’errore più grande della mia vita.

Alda D’Eusanio su Alfonso Signorini

Si ricorda che la D’Eusanio venne squalificata dal gioco per via di alcune dichiarazioni rilasciate nei confronti del marito di Laura Pausini. All’epoca, la concorrente non ha avuto neanche la possibilità di salutare i suoi coinquilini. Successivamente, l’argomento si è spostato sul rapporto con Alfonso Signorini in merito il quale ha affermato:

Assolutamente no! Alfonso è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore.

Infine, la donna non ha potuto fare a meno di parlare anche in merito all’attuale edizione del Grande Fratello. Queste sono state le sue ultime confessioni: