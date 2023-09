Grande Fratello, Alfonso Signorini commette una clamorosa gaffe in diretta: “Mi licenzieranno”

Giovedì 28 settembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Ancora una volta non sono potuti mancare i colpi di scena che hanno tenuto i fedeli telespettatori del programma incollati al piccolo schermo fino alla fine della trasmissione. Tutti coloro che hanno seguito il reality non hanno potuto fare a meno di notare la clamorosa gaffe di cui si è reso protagonista Alfonso Signorini. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Verso le fine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, gli inquilini e i tuguriati hanno dovuto affrontare una sfida per decretare il gruppo che dovrà trascorrere i prossimi giorni nel tugurio. I concorrenti si sono dovuti recare in piscina per trovare le singole lettere che costituiscono la parola tugurio.

29/09/2023

IL SUO PICCO DI CARRIERA pic.twitter.com/0UoRDd3RDA — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) September 28, 2023

Nel corso della sfida, però, Paolo non è riuscito a trovare la lettera G. L’inquilino ha rivelato che la lettera non era presente sul fondo della piscina, alzando così un polverone in cui Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro. Ma nel commentare l’argomento il conduttore si è reso protagonista di una clamorosa gaffe.

Queste sono state infatti le sue parole:

Dobbiamo risolvere il mistero del Punto G…

Ovviamente nello studio è calato l’imbarazzo. Il giornalista si è poi scusato per quanto detto ed ha commentato la gaffe in questo modo:

Va bene…Ok…Stavolta sarò licenziato…

Il gesto di cui si è reso protagonista il conduttore del Grande Fratello ha poi scatenato una serie di applausi e di risate da parte del pubblico presente in studio.

Ma non è finita qui. Alfonso Signorini si è poi rivolto a Cesara Buonamici con queste parole:

Cesara mi puoi salvare solo tu…Dammi l’assoluzione perchè stavolta temo veramente che…

A questo punto è intervenuta la giornalista del TG5 che, sorridendo, si è rivolta al padrone di casa in questo modo: