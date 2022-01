Katia Ricciarelli e Aldo Montano sono amici da più di 15 anni, i due hanno un rapporto meraviglioso ma è proprio nelle amicizie sincere che a volte è necessario esser sinceri l’uno con l’altro.

E proprio Aldo Montano, questa volta, ha ammesso che la cantante lirica ha esagerato, in particolare nelle litigate dei giorni precedenti con Lulù Selassié.

Le due hanno avuto brutte litigate e Katia Ricciarelli ha usato anche espressioni razziste. Aldo Montano ha presto detto la sua:

Ok che i ragazzi giovani devono portare rispetto alle persone mature, però chi è più grande non se ne deve approfittare. Quindi secondo me è anche vero che Katia non ci può marciare e non deve diventare prepotente perché è più grande ed ha fatto più cose nella sua carriera.