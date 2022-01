L’ingresso della mamma di Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello VIP ha scombussolato non poco gli equilibri. La donna ha fatto un lungo discorso alla figlia in cui ha nominato anche Soleil Sorge.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno legato in modo diverso quest’ultimo periodo, e Lulù Selassié ha notato questa cosa mettendo in guardia l’amica:

Stai a fa l’amicona con questa. Ci stai insieme, ci ridi, guarda che io vedo tutto e ci rimango molto male. Quella è una persona che mi odia e tu ti fai prestare i vestiti da lei. Ti presto io i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio. Quella mi odia, stai con persone che mi odiano e questo è brutto! Vivi nel mondo delle favole svegliati.

Lulù Selassié ha anche pensato al periodo in cui lei stessa si era avvicinata a Soleil ed è stato dannoso per lei: “Pensavo di aver trovato un’amica e invece non è così. Non voglio avere nulla a che fare con quella persona e tu invece ci passi tutto il tempo. Ci fai l’amichetta perché te l’ha detto la mamma intanto. Mi dispiace per te perché capirai chi è quella quando sarà troppo tardi. Quella ci odia e odia pure te, si è attaccata soltanto perché non se la calcola più nessuno.”

E poi prosegue sempre con toni forti:

Poi quell’altra sfi***a che in puntata viene dopo che tua mamma aveva detto quelle cose su Jessica. io tante volte mi sono detta ‘ok, ha detto tante cattiverie, ma diamole un’altra possibilità’. Adesso basta, non siamo un sacco da box. Quella è fatta così e non cambierà.

Questo legame tenderà a incrinare i rapporti tra le sorelle Selassié e Sophie Codegoni? Lulù conclude: